باهرالمحمدي يصدم الأهلي ويتمسك بالإسماعيلي

كشف باهر المحمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي موقفه من الرحيل عن صفوف النادي الإسماعيلي الفترة القادمة والإنضمام لصفوف الأهلي .
وبسؤال المحمدي عن رغبته فى الرحيل لأحد الأندية فى مصر ،أجاب المدافع الدولى قائلا : " الإسماعيلى هو بيتى ولا أنوى الرحيل عنه إلا من خلال الاحتراف الخارجى وبشكل يرضى جميع الأطراف ، المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلسإدارة النادي صرح بأنه لن يترك أى لاعب للاحتراف شريطة حصد لقب للنادى ولذلك سأعمل جليا من أجل هذا الحلم ".
وأضاف المحمدي قائلًا :" كل ما أثير حولى مؤخرا فى وسائل الأعلام المختلفة حول القيام بالتوقيع لأحد الأندية فى مصر ورغبتى فى الرحيل هو غير صحيح بالمرة ،
وفيما يتعلق بعروض الاحتراف :" أي لاعب يُقدم أداءً جيدا مع ناديه من الطبيعي أن يتلقى عروضا، وقد حدث هذا معي أكثر من مرة خلال الفترة الماضية لكني مُرتبط بعقد مع الإسماعيلى واحترم هذا العقد وأُقدره تماما، وعندما رفض النادى رحيلي أكثر من مرة احترمت هذا القرار ووافقت على البقاء".
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