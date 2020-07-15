رسميًا.. اتحاد الكرة يتقدم بطلب استضافة دوري أبطال إفريقيا

تقدم اتحاد الكرة رسميًا الى الاتحاد الافريقي" كاف" لاستضافة مصر مباريات نصف نهائي ونهائي دوري ابطال افريقيا المقرر لها سبتمبر المقبل. جاء الطلب بعد اعتذار الكاميرون عن إستضافة مباريات الدورين بسبب ظروف انتشار وباء فيروس كورونا المستجد بمدينة دوالا وغيرها من مدن كاميرونية.

المعروف ان الزمالك سوف يلتقي مع الرجاء المغربي بينما يواجه الأهلي الوداد المغربي، بينما تقام مباريات نصف نهائي ونهائي الكونفدرالية في المغرب في سبتمبر المقبل ايضا.

كاميرونية.المعروف ان الزمالك سوف يلتقي مع الرجاء المغربي بينما يواجه الأهلي الوداد المغربي، بينما تقام مباريات نصف نهائي ونهائي الكونفدرالية في المغرب في سبتمبر المقبل ايضا.

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