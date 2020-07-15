مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر اليوم 15/7

تتجه الأنظار صوب إستاد الإمارات لمتابعة اللقاء المرتقب بين ليفربول وأرسنال اليوم الإربعاء 15 يوليو 2020، في إطار الجولة 36 السادسة والثلاثون من مباريات الدوري الإنجليزي للمحترفين، تترقب جماهير الساحرة المستديرة اللقاء المنتظر بين الريدز والمدفعجية في لقاء يحمل ندية وقتالية عالية بين الفريقين لما يملكه الفريقين من إمكانيات عالية تجعل المباراة ممتعة طوال شوطي اللقاء.

يستضيف أرسنال مساء اليوم نظيره ليفربول في مباراة ساخنة يترقبها عشاق

الساحرة المستديرة، المدفعجية صاحب المركز التاسع برصيد 50 نقطة حصدها من لعبه لخمسة وثلاثون لقاء، كان له الفوز في 12 مباراة تعادل في 14 لقاء وخسر 9 مواجهات، بينما الريدز صاحب المركز الأول برصيد 93 نقطة حصدها من خمسة وثلاثون لقاء، جمعها من تحقيقه الإنتصار في 30 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر في مواجهتين.

تنطلق مباراة ليفربول وارسنال على ملعب الإتحاد في الإسبوع 36 السادس والثلاثون من مباريات البريميرليغ، في تمام الساعة 22:15 العاشرة الربع بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة 21:15 التاسعة والربع بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة 23:15 بتوقيت الإمارات، ومن المقرر ان تعرض أحداث ومجريات اللقاء المرتقب بين الليفر وارسنال على مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية.

لمشاهدة مباراة ليفربول ضد ارسنال بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليفربول ضد ارسنال بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليفربول ضد ارسنال بث مباشر ( اضغط هنا )

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ملخص المباراة الماضية