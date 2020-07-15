بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال اليوم 15-7-2020 في الدوري الانجليزي

يقدم لكم الوفد بث مباشر مباراة “ليفربول وارسنال” على قنوات بي إن سبورتس، ضمن مباريات الجولة الـ 36 في الدوري الايطالي، والمقرر لها اليوم الأربعاء 15-7-2020.

وتقام مباراة “ليفربول وارسنال” على ملعب الجانرز “إستاد الإمارات”، وتنطلق في تمام الساعة 19:15 بتوقيت جرينيتش، 21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت السعودية.

وستذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1 و2، كما ستنقل على قنوات أخرى مثل سكاي سبورت بريميرليج البريطانية، وسكاي أولترا.

وسيتولى المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف” إذاعة المباراة من منزله

بتونس، وذلك بعد اصلاح مشكلة الانترنت ورداءة الصوت التي كانت تزعج المشاهدين.

وتعتبر هذه المباراة في غاية الأهمية لفريق “ارسنال” الذي يصارع فريقي “توتنهام وشيفيلد يونايتد” على خطف اخر بطاقة تأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي “اليورباليج”.

ويحتل “ارسنال” المركز التاسع برصيد 50 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن صاحب المركز الثامن “توتنهام”، وبفارق 4 نقاط عن “شيفيلد يونايتد” الذي يحتل

المركز السابع المؤهل إلى بطولة “اليورباليج”.

وبدرجة أقل من الأهمية، سيسعى بطل الدوري الانجليزي “ليفربول” إلى تحقيق الفوز من أجل تحطيم الرقم القياسي لأعلي فريق حصدًا للنقاط في موسم واحد في تاريخ البريميرليج المسجل باسم “مانشستر سيتي” بعدما وصل إلى النقطة 100 في موسم 2017/18.

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وحصد فريق “ليفربول” 93 نقطة حتى الآن، ولكي يتجاوز النقطة الـ 100، سيتحتم عليه الفوز على “ارسنال”، وتشيلسي ونيوكاسل يونايتد.

لمشاهدة مباراة ليفربول ضد ارسنال بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليفربول ضد ارسنال بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليفربول ضد ارسنال بث مباشر ( اضغط هنا )

ملخص المباراة الماضية