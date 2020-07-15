باهر المحمدي: جماهيرالإسماعيلي هي من صنعت نجوميتي

قال باهرالمحمدي لاعب الفريقالأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي أن جماهير الدراويش لها دور كبير فى صنع نجوميته منذ الصغر والانضمام لصفوف المنتخبات الوطنية بمختلف بأعمارها . وأضاف المحمدي قائلًا :" سأظل مدينًا لجماهيرالإسماعيلي بكل الفضل وكذلك المهندس ابراهيم عثمان رئيس النادي الذى أتاح لي فرصة حمل شارة قيادة الفريق فى سن مبكر ، ارتبط بعقد طويل الأمد مع النادى وسأظل دائما تحت أمر النادى ومجلس إدارته برئاسة المهندس إبراهيم عثمان الذى يقدم لنا كافة أنواع الدعم سواء المادى أو المعنوى ". حمل شارة قيادة الفريق فى سن مبكر ، ارتبط بعقد طويل الأمد مع النادى وسأظل دائما تحت أمر النادى ومجلس إدارته برئاسة المهندس إبراهيم عثمان الذى يقدم لنا كافة أنواع الدعم سواء المادى أو المعنوى ". Advertisements أكد باهر المحمدى أنه أصبح قريبا من العودة للتدريبات الجماعية بعد اكتمال شفائه من الإصابة والتى ستكون عقب اجازة عيد الأضحى . وأشار المحمدي إلى أنه يخوض حاليا برنامج تأهيلى مكثف بشكل منفرد تحت إشراف الجهاز الطبى بعد عودته من الخارج فى أعقاب موافقة المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى على سفره لألمانيا من أجل الاطمئنان على إصابته.

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