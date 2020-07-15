بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وآرسنال اليوم 15/7/2020 الدوري الإنجليزي

يحتضن ملعب ستاد الإمارات واجدة من أكثر المباريات متعة في الدوري الإنجليزي الممتاز، تجمع بين فريقي آرسنال وليفربول مساء اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات المرحلة الـ36 من البريميرليج، علماً أن الريدز سيخوض اللقاء وهو بطلاً للموسم الجاري.

ويقدم موقع الوفد لمتابعيه خدمة مشاهدة مباراة ليفربول وآرسنال بث مباشر اليوم، وذلك قبل إنطلاق صافرة بدايتها بقليل، والمقرر لها في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مصر، أي العاشرة والربع بتوقيت السعودية، وتنقل حصرياً عبر قناة بي إن سبورت HD1 بأداء صوتي للمعلق رؤوف خليف.

يمتلك آرسنال حالياً في رصيده 50 نقطة تضعه بالمركز التاسع بجدول ترتيب فرق الدوري الممتاز، ويسعى الجانزر لتحقيق الفوز في مباراة اليوم والاقتراب أكثر من فريق شيفيلد يونايتد

صاحب المركز السابع بفارق 4 نقاط.

أما ليفربول فقد حسم الدوري مبكراً برصيد 93 نقطة، ويسعى الفريق لاستعادة نغمة الانتصارات مجدداً وإرضاء جماهيره بعد سقوطه في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام بيرنلي بالجولة الماضية، ومن بداية الموسم لعبت كتيبة المدرب الألماني يورجن كلوب حتى الآن 35 مباراة، حققوا الفوز في ثلاثين وتعادلوا في ثلاثة، وتلقوا هزيمتين فقط.

آخر مواجهة جمعت بين آرسنال وليفربول في البريميرليج انتهت بفوز الآخير بثلاثية نظيفة مقابل هدف، وكلاهما لديه قاعدة جماهيرية كبيرة بالداخل والخارج، ويترقب جمهور الخصمين مباراة كبيرة وممتعة.

سيفتقد الجانزر في مواجهة ليفربول لعدد من لاعبيه بداعي الإصابة، وهم كلاً من: كالوم تشامبرس وبيرند لينو وجابرييل مارتينيلي وماتيو جيندوزي وبابلو ماري، كما سيتغيب نكيتياه بسبب تحصله على بطاقة حمراء في مواجهة ليستر.

تشكيلة آرسنال:

إميليانو مارتينيز

سياد كولاسيناك – دافيد لويز – شكودران موستافي

كيران تيرني – جرانيت تشاكا – داني سيبايوس – هيكتور بيليرين

بيير إيميريك أوباميانج – أليكساندر لاكازيت – بوكايو ساكا

في الجهة الأخرى، سيفتقد ليفربول لخدمات الثنائي هندرسون وماتيب بسبب الإصابات، ومن المتوقع أن يبدأ كلوب اللقاء بالاعتماد على الأسماء التالية في التشكيل.

Advertisements

تشكيلة ليفربول:

أليسون

أندرو روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – ترينت أليكساندر آرنولد

جورجينيو فينالدوم – فابينيو – أليكس أوكسليد تشامبرلين

ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح

لمشاهدة مباراة ليفربول ضد ارسنال بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليفربول ضد ارسنال بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليفربول ضد ارسنال بث مباشر ( اضغط هنا )