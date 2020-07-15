مرتضى منصور: الزمالك لن يتنازل عن أحقيته بلقب نادي القرن

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن مجلس الإدارة لن يتنازل عن حقه مهما كانت الأسباب حول احقيته بلقب نادي القرن مشيرا الى انه لن يبالى بالحرب الشرسه التي وجهت ضده بعد فتح هذا الملف .

وكانت اللجنة الرباعية التى شكلها مجلس إدارة نادي الزمالك انتهت من إعداد ملف نادى القرن بعد الجلسه الأخيرة التى عقدت برئاسة المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وأحمد مرتضى عضو المجلس

والخبير الدولى محمد بيومي والإعلامي طارق رضوان.

وتضمن الملف كافة التفاصيل والمستندات التي تؤكد أحقية الزمالك باللقب.

وقال سيتم ارسال الملف خلال الساعات المقبله إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا مبديا تفاؤله بشأن مساندة الفيفا لطلب الزمالك المحق فيه وذلك من خلال دلائل وشواهد تؤكد صحة موقفه.

