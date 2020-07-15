أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن مجلس الإدارة لن يتنازل عن حقه مهما كانت الأسباب حول احقيته بلقب نادي القرن مشيرا الى انه لن يبالى بالحرب الشرسه التي وجهت ضده بعد فتح هذا الملف .
وكانت اللجنة الرباعية التى شكلها مجلس إدارة نادي الزمالك انتهت من إعداد ملف نادى القرن بعد الجلسه الأخيرة التى عقدت برئاسة المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وأحمد مرتضى عضو المجلسوالخبير الدولى محمد بيومي والإعلامي طارق رضوان.
وتضمن الملف كافة التفاصيل والمستندات التي تؤكد أحقية الزمالك باللقب.
وقال سيتم ارسال الملف خلال الساعات المقبله إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا مبديا تفاؤله بشأن مساندة الفيفا لطلب الزمالك المحق فيه وذلك من خلال دلائل وشواهد تؤكد صحة موقفه.
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور: الزمالك لن يتنازل عن أحقيته بلقب نادي القرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.