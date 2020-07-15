باهرالمحمدي: تعاهدنا في الإسماعيلي على التتويج بالبطولة العربية

أكد باهر المحمدي مدافع وقائد الفريق الأو لكرة القدم بنادي الإسماعيلي أنه لا يتفق مع مقولة أن الفريق تضرر بسبب توقف النشاط، مشيرًا أن الدراويش فريق كبير لديه شخصية ويستطيع التعامل مع احتياجات ومتطلبات كل مرحلة ،ولديه لاعبون من أصحاب الخبرات تؤهلهم لتحقيق العروض القوية بعد استئناف النشاط بشكل رسمى".
واستكمل المحمدي قائلًا "عاهدنا جميعا كلاعبين وجهاز فنى مع المهندس ابراهيم عثمان بصفته المشرف العام على قطاع الكرة ، على استغلال البطولة العربية فى العودة لمنصات التتويج بعد غياب طويل واعادة اسم النادى براقا فى سماء الوطن العربى ".
ومن المقرر أن يلتقي فريق الإسماعيلي مع نظيره الرجاءالبيضاوي المغربي في إياب نصف نهائي البطولة العربية .
أكد باهر المحمدى أنه أصبح قريبا من العودة للتدريبات الجماعية بعد اكتمال شفائه من الإصابة والتى ستكون عقب اجازة عيد الأضحى .
وأشار المحمدي إلى أنه يخوض حاليا برنامج تأهيلى مكثف بشكل منفرد تحت إشراف الجهاز الطبى بعد عودته من الخارج فى أعقاب موافقة المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى على سفره لألمانيا من أجل الاطمئنان على إصابته.
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