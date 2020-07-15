انتهت اللجنة الرباعية التى شكلها مجلس إدارة نادي الزمالك من إعداد ملف نادى القرن بعد الجلسه الأخيرة التي عقدت برئاسة المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وأحمد مرتضى عضو المجلس والخبير الدولي محمد بيومي والإعلامي طارق رضوان. المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وأحمد مرتضى عضو المجلس والخبير الدولي محمد بيومي والإعلامي طارق رضوان. وتضمن الملف كافة التفاصيل والمستندات التي تؤكد أحقية الزمالك باللقب.

ومن المقرر أن يتم إرسالها خلال الساعات المقبله إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خلال ساعات.. الزمالك يُرسل ملف نادي القرن إلى الفيفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.