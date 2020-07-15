نقدم لكم أهداف مباراة مانشستر سيتي وبورنموث فى الدوري الانجليزي، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 15 يوليو 2020، فى إطار منافسات الجولة الـ36 من الدوري الانجليزي الممتاز “بريميرليج”.

تنقل مباراة مانشستر سيتي وبورنموث على قناة بي ان سبورت (2)، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيز دراجي”، وتقام على ملعب الاتحاد بمدرينة مانشستر.

مانشستر سيتي يدخل المباراة وعينه على حصد نقطة واحدة فقط، من أجل حجز المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما فقد اللقب هذا الموسم لصالح ليفربول، بعدما توج به في الموسمين الماضيين.

وعلى الجانب الآخر، فإن بورنموث يدخل المباراة بدوافع كبيرة، في ظل رغبته للهرب من مراكز الهبوط، خاصة وأن النقاط الثلاث أمام مانشستر سيتي قد تعطي “ذا تشيريز” دفعة قوية وتحقق له هدفه في البقاء بدوري الأضواء.

ويبدء السيتي المباراة بتشكيل يتكون من: فى حراسة المرمي (ايدرسون) – ميندي – ستونز – أوتاميندي – ووكر جوندوجان – فرناندينيو – فودين بيرناردو – جيسيوس – سيلفا.

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إليكم أهداف المباراة..

هدف تقدم السيتي 1-0

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