رسميًا: الاتحاد السكندري يتعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

أعلن مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى التوصل لاتفاق رسمي مع إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين السابق لنادى إنبى لتولى مهام رئاسة لقطاع الناشئين لزعيم الثغر.

وعقد مصيلحي اجتماعًا مع إمام محمدين اليوم الأربعاء، وتم الاتفاق معه على كافة التفاصيل الخاصة، بتولى رئاسة قطاع ناشئين نادي الاتحاد السكندري، حيث يسعى مصيلحي لضم أبرز المواهب في السنوات القادمة، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول.

وقال محمد مصيلحى بأن مجلس إدارة الاتحاد قد قام بالتواصل مع إمام محمدين لما يمتلكه من سجل حافل وخبرة كبيرة على مدار السنوات السابقة، مؤكدًا بأن أحد أبرز العلامات المميزة فى اكتشاف المواهب الشابة.

وأضاف، أن إمام محمدين، حاز على ثقة إدارة النادي، واللجنة التي تم تشكيلها مؤخرا من هشام حسن نائب الرئيس وإبراهيم شعبان ومحمود القاضي أعضاء المجلس، وكذلك جاسر شمس المدير التنفيذي وعصام عبدالعزيز المدير المساعد للشئون الرياضية.

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وأشار مصيلحي، إلى أنه سوف يسعى جاهدًا مع مجلس الإدارة لتوفير كافة مقومات النجاح لقطاع الناشئين خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا بأنه يثق تمام في القدرات الكبيرة التي يتمتع بها إمام محمدين ، متمنياً النجاح و التوفيق له في قيادته قطاع الناشئين بنادى الاتحاد السكندرى.

إمام محمدين مكتشف المواهب ساهم في التعاقد مع أبرز المواهب لنادي إنبي، خلال الفترة الطويلة التي عمل خلالها داخل النادي البترولي، ومن أبرز الأسماء التى تم التعاقد معها عمرو زكي ومرسي عبداللطيف وصالح جمعة ومحمود كهربا وأحمد رفعت وأسامة إبراهيم.

وكان له دورا كبير في إمداد المنتخبات الوطنية بأبرز اللاعبين، بسبب الاكتشافات المميزة له، من كل أنحاء مصر.

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