عاجل | تشكيلة أهلي جدة الأساسية أمام جدة في استعدادات عودة الدوري السعودي

أعلن المدير الفني لفريق أهلي جدة، الصربي فلادان ميلوفيتش عن تشكيلة فريقه لمواجهة فريق جدة وديا، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقات الكرة السعودية. وستعود عجلة الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين” للدوران من جديد في الرابع من شهر أغسطس القادم، وهو الموعد الذي قررته لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم في وقت سابق. وجاءت تشكيلة فريق أهلي جدة كالتالى: حراسة المرمى: محمد العويس. خط الدفاع: معتز هوساوي، محمد آل فتيل، محمد خبراني، لوكاس ليما. Advertisements يوسف الحربي، علي الأسمري، ماركو مرين، عبدالفتاح عسيري. الهجوم: عمر السومة. وتنتظر جماهير الفريق الأهلاوي ثلاث مباريات أخرى بخلاف مباراة الأربعاء، ستكون أمام العين وأحد والوحدة على الترتيب. ويحتل أهلي جدة المركز الرابع بجدول ترتيب فرق بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 37 نقطة بعد مرور 22 جولة. ..

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