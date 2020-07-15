عاجل | تشكيلة اتحاد جدة الأساسية أمام نجران في استعدادات عودة الدوري السعودي

أعلن المدير الفني لفريق اتحاد جدة، البرازيلي فابيو كاريلي، تشكيل فريقه لمواجهة نجران، في المباراة الودية التي ستقام بعد قليل، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، على إستاد الأمير بالمحالة، وستكون المواجهة مغلقة أمام الجماهير طبقا للإجراءات الاحترازية، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويقيم اتحاد جدة معسكرًا إعداديًّا في منطقة عسير لاستئناف منافسات الموسم الحالي من الدوري السعودي في الرابع من أغسطس المقبل، بعدما توقف منذ منتصف شهر مارس الماضي.

وجاء تشكيل فريق اتحاد جدة كالتالي:

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حراسة المرمى: عساف القرني.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، برونو أوفيني، عمار الدحيم، منصور الحربي.

خط الوسط: كريم الأحمدي، عبدالاله الماكي، عبدالعزيز البيشي، أنيس البدري، رومارينهو.

الهجوم: هارون كمارا.

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