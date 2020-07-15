مفاجأة مدوية..نجم الإسماعيلي يرفض الانتقال إلى الأهلي بسبب العرض الأوروبي

يواصل النادي الأهلي مفاوضاته القوية لضم عدد من الصفقات المميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يتلقى النادي عروضا من جانب وكلاء اللاعبين، للتعاقد مع أبرز المواهب، ومن بين الأسماء التي تم عرضها مؤخرا، كان اسم عبدالرحمن مجدي جناح فريق الإسماعيلي ومنتخب مصر الأوليمبي.

لكن اللاعب فجر مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشف عن رفضه للانتقال لأي نادٍ مصري، خلال الصيف المقبل، سواء الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز، مؤكدًا أنه تلقى عدة عروض من خارج مصر، كان أبرزها عرضين من الدوري الهولندي من أندية فينورد وأياكس أمستردام، علاوة على عرض آخر من نادي الجزيرة الإماراتي.

وقال عبدالرحمن مجدي في تصريحات إذاعية:” الأهلي والزمالك ناديين كبيرين، لكن أسعى للاحتراف الخارجي، وأتمنى عدم العودة إلى الدوري المصري حال احترافي بعد نهاية الموسم الجاري، كما أسعى للظهور بشكل جيد في أولمبياد طوكيو والانضمام للمنتخب الأول”.

وأضاف: “تلقيت عروضا بعد أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، لكن الأمور لم تحسم بعد التوقف الأخير بسبب كورونا، وأتمنى السير على نفس درب محمد صلاح وتريزيجيه في الاحتراف الخارجي، “بشتغل على نفسي بشكل كويس جدًا في الفترة الأخيرة”.

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وواصل: “بعد بطولة إفريقيا، تحدث معى أحد الوكلاء وأكد لي وجود عروض من أكثر من فريق هولندي ، إيندهوفن وأياكس أمستردام، حتى الآن الإسماعيلى لم يتلقى أى عروض رسمية، وفي الفترة القادمة سيصل أكثر من عرض رسمي”.

وأكمل لاعب الإسماعيلي:” أكثر من وكيل تحدث معي عن الانتقال أيضا لنادي بيراميدز، كما تلقيت عروضا من القطبين عبر الوكلاء، ولكن أترك المفاوضات للنادي الإسماعيلي، احترم إدارة الدراويش، وأتمنى التتويج ببطولة مع النادي، خاصة البطولة العربية للاندية”.

وحول العروض الخليجية، قال مجدي:” نادي الجزيرة الإماراتي تحدث معي للانتقال إلى صفوفه بعد مواجهة البطولة العربية، لكن لا يوجد عرض رسمي”.

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