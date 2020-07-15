غيابات بالجملة في تشكيلة ارسنال قبل قمة الدوري الانجليزي أمام ليفربول

أجبرت الاصابات المدير الفني الإسباني “ميكيل آرتيتا” على استبعاد 5 لاعبين دُفعة واحدة من تشكيلة آرسنال التي سيدخل بها قمة مباريات اليوم الاربعاء أمام ليفربول، ضمن الجولة 36 من الدوري الانجليزي، بالإضافة إلى لاعب سادس هو “جيندوزي” لأسباب فنية، ولاعب سابع هو “إيدي نيكيتاه” بداعي الإيقاف.

وتعرض إيدي نيكيتاه للطرد المباشر في مباراة آرسنال وليستر سيتي، والمنتهية بالتعادل الإيجابي 1/1 على ملعب الإمارات، ليغيب عن مباراة ديربي شمال لندن أمام توتنهام، وها هو سيغيب للمباراة الثانية على التوالي.

وسيواصل صانع الألعاب الألماني “مسعود أوزيل” غيابه عن صفوف آرسنال للمباراة التاسعة على التوالي، منذ مشاركته في اللقاء الودي الذي خسره آرسنال أمام برينتفورد يوم 10 يونيو الماضي.

ولم يتواجد أوزيل في تشكيلة آرسنال أمام مانشستر سيتي في عودة الدوري الانجليزي بعد جائحة فيروس كورونا، وجلس على الدكة في مباراتين متتاليتين أمام برايتون وساوثامبتون، ثم تعرض لإصابة في الظهر غيبته عن مباريات الفريق أمام “شيفيلد يونايتد ونوريتش سيتي وولفرهامبتون وليستر سيتي وتوتنهام وليفربول”.

سيتواصل أيضًا غياب المهاجم البرازيلي الشاب “مارتينيلي” بداعي إصابة في الركبة تلقاها في التدريبات التحضيرية لمباراة ساوثامبتون في الدوري يوم 25 يونيو الماضي.

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وغاب مارتينيلي عن مباريات آرسنال أمام مانشستر سيتي وبرايتون وساوثامبتون وشيفيلد يونايتد ونوريتش سيتي وولفرهامبتون وليستر سيتي وتوتنهام، علمًا بأنه جلس دكة أمام مان سيتي وبرايتون دون مشاركة.

بالاضافة إلى تلك الأسماء، يغيب باولو ماري وبيرند لينو وكالوم تشامبيرز بسبب اصابات قديمة.

وسيُحرم لاعب الوسط الفرنسي ذو الأصل المغربي “ماتيو جيندوزي” من اللعب مع آرسنال رغم جاهزيته للمباراة الثامنة على التوالي بسبب شجاره مع ميكيل آرتيتا ولعدم موافقته على الاعتذار في الاجتماع الذي دار بينه وبين المدرب والإدارة الأسبوع الماضي.

أما ليفربول فلن يعاني من غيابات كثيرة في هذا اللقاء، حيث سيتواصل غياب جوردان هندرسون وجويل ماتيب للإصابة في الركبة والكاحل.

وتوجد شكوك لدى أطباء ليفربول من عدم قدرة لاعب الوسط المخضرم “جيمس ميلنر” من خوض مباراة اليوم بسبب مشكلة عضلية.