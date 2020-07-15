وزير التموين “علي مصيلحي” ينحاز للأهلي في قضية نادي القرن

انحاز وزير التموين والتجارة الداخلية علي مصيلحي، إلى إدارة الأهلي في القضية المعروفة اعلاميًا بـ “نادي القرن الحقيقي”، وكشف موقف الوزارة من طلب إدارة الزمالك ومرتضى منصور بالحصول على علامة تجارية خاصة بلقب نادي القرن.

وقال على مصيلحي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة “ام بي سي مصر” مساء الثلاثاء أمس “الأهلي هو نادي القرن الأفريقي، وقد قدم المستندات التي تثبت ذلك”.

وأضاف وزير التموين “الاهلي حصل على لقب نادي القرن بقرار من الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف، وأحضر الأوراق التي تؤكد صحة موقفه آنذاك، وبالتالي تم قبول طلبه الخاص بتسجيل شعاره علامة تجارية”.

وتابع علي مصيلحي “من حق أي شخص التقدم بطلب تسجيل علامة تجارية، هذا الأمر موجود في مصر منذ 80 عامًا، لكن من يريد فعل ذلك عليه إحضار مستندات تؤكد أحقيته في تسجيل تلك العلامة التجارية”.

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وأشار “تقدم الزمالك بطلب تسجيل علامة تجارية خاصة بشعار نادي القرن الحقيقي، عليه تقديم مستند من الجهة المانحة للقب، سيتم فحص الطلب خلال 6 أشهر كما ينص القانون”.

وأكمل علي مصيلحي “حصول الزمالك على مستند خاص بطلب تسجيل العلامة التجارية، لا يعني حصوله عليها بالفعل، الفحص هو الفيصل في قبول الطلب أو رفضه”.

واعلن رئيس الزمالك مرتضى منصور نجاحه في تسجيل شعار “الزمالك نادي القرن الحقيقي لكرة القدم في افريقيا” علامة تجارية.

ويأتي تصرف مرتضى منصور بتقديم طلب تسجيل الشعار، للهروب من الملاحقة القضائية، بسبب تهديد الاهلي باللجوء إلى المحكمة الاقتصادية المصرية للحصول على تعويض من نادي الزمالك، على خلفية وضع لافتات تحمل شعار “الزمالك نادي القرن الحقيقي” داخل مقر النادي، وهو ما يعتبره انتهاك لحقوقه المعنوية والأدبية.

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