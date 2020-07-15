مدرب الهلال يضع خطة تجهيز كاريلو لمواجهة النصر

يسعى المدير الفني لفريق الهلال، رازفان لوشيسكو، لتجهيز جناح الفريق أندريه كاريلو بعدما غاب عن التدريبات الجماعية للفريق، طيلة الفترة الماضية، بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقام الجهاز الفني للهلال، بتجهيز برنامج بدني خاص من أجل تجهيز البيروفي كاريلو، حيث بدأ اللاعب بتطبيق بعض التدريبات في منزله، وتم توفير كافة الأجهزة الرياضية للمحترف البيروفي، من أجل الاستعداد للفترة المقبلة.

وقام المحترف البيروفي، بأداء تدريبات خفيفة في مقر سكنه، حيث يستعد للدخول في برنامج لياقي، بدءًا من اليوم الأربعاء، حيث يسعى لوشيسكو للاستعانة به في المباريات القادمة، من الدوري السعودي للمحترفين، خاصة لقاء ديربي الرياض أمام النصر.

وينتظر مدرب الهلال لوشيسكو، الضوء الأخضر من الجهاز الطبي، قبل مشاركة أندريه كاريلو في التدريبات الجماعية، خاصة أن طبيب الفريق، فضل الانتظار لعدة أيام قبل الدفع باللاعب، مع زملائه، لحين ظهور نتيجة العينة الأخيرة التي خضع لها، وفي حالة التأكد من سلامته سيتم اتخاذ قرار مشاركته على الفور.

Advertisements

ويقضي كاريلو حالياً، فترة الحجر في المنزل وسط استقرار وضعه الصحي، حيث تجاوز العارض الصحي، وينتظر نتيجة “مسحة كورونا” للعودة إلى التدريبات الجماعية في حال جاءت سلبيةً.

الجدير بالذكر، أن كاريلو والروماني لوشيسكو، المدير الفني لفريق الهلال، فضلا البقاء في مدينة الرياض وعدم العودة لبلادهم بعد قرار الأندية بالسماح بمغادرة الأجانب للبقاء مع أسرهم، بعد تفشي فيروس كورونا.

ويخوض الهلال مباراة قوية ضد النصر في “ديربي الرياض” بالجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين، يوم 5 أغسطس القادم، والتي ستقام على استاد الملك فهد الدولي، وفي حالة فوز الزعيم بها فأنه سيقترب كثيرا من حصد لقب البطولة.

..