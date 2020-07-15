رسميًا | تحديد مدة سوق الانتقالات الصيفية في الدوري الانجليزي وموعد بداية ونهاية السوق

حددت رابطة الأندية الانجليزية المحترفة مدة سوق الانتقالات الصيفية لعام 2020، بشكل رسمي اليوم الاربعاء 15 يوليو، وموعد بداية ونهاية السوق الذي تأثر هذا العام كثيرًا بجائحة فيروس كورونا.

وقالت رابطة الأندية الانجليزية المحترفة “إن مدة سوق الانتقالات الصيفية لهذا العام ستصل إلى شهرين ونصف الشهر، أي لمدة 10 أسابيع كاملة، على أن يبدأ السوق الصيفي يوم 27 يوليو الجاري وينتهي في 5 أكتوبر 2020”.

وكان الميركاتو الصيفي قد أفتتح في عام 2019 يوم 11 يونيو وانتهى في 2 سبتمبر، وانتقدت تلك المدة القصيرة من قبل النقاد الرياضيين ووكلاء اللاعبين، حيث كانت فترة قصيرة للغاية.

ويستعد توتنهام لإضافة العديد من الصفقات الجديدة خلال سوق الانتقالات الصيفي 2020 تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو الذي تسلم تدريب الفريق بمنتصف هذا الموسم، وسيعمل على تطوير تشكيلته للمنافسة على البطولات خلال الموسم المقبل 2021/2020.

وبدأ الميركاتو الصيفي في تشيلسي بشكل مُبكر هذا العام، عندما اتفق مع أياكس على ضم صانع الألعاب الدولي المغربي “حكيم زياش” قبل ثلاثة أو أربعة أشهر من الآن.