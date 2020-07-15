سلمان الفرج يُفجر مفاجأة سارة لجمهور الهلال

تلقت جماهير نادي الهلال، مفاجأة سارة، بعد الإعلان بشكل رسمي، أن اليوم الأربعاء، سيشهد عودة سلمان الفرج إلى التدريبات الجماعية للفريق، تحت قيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو استعدادًا لاستكمال باقي منافسات مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كان الفرج قد تعرض لإصابة عبارة عن كدمة في مفصل القدم، حيث خضع للعلاج والتأهيل، خلال الأيام الماضية، تحت إشراف الجهاز الطبي لفريق الهلال.

ويعتبر سلمان الفرج من أهم الركائز الأساسية في تشكيلة رازفان لوشيسكو، والذي يعول عليه بشكل كبير في مواجهات الزعيم القادمة بالدوري السعودي للمحترفين، وقبل لقاء الديربي أمام النصر في الجولة المقبلة.

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ويخوض الهلال مباراة قوية ضد النصر في “ديربي الرياض” بالجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين، يوم 5 أغسطس القادم، والتي ستقام على استاد الملك فهد الدولي، وفي حالة فوز الزعيم بها فأنه سيقترب كثيرا من حصد لقب البطولة.

سلمان الفرج أحد اللاعبين المميزين في فريق الهلال، ووصفه موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بأنه “رمانة ميزان” الأخضر والأزرق، حيث ساهم بشكل كبير في تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم بروسيا 2018 وتوج مع فريقه بلقب دوري أبطال آسيا 2019، ومن المنتظر أن يكون القائد الجديد لمنتخب بلاده في مونديال قطر 20200.

ومنذ أن ظهر مع الفريق الأول لنادي الهلال عام 2008، استطاع سلمان الفرج كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ زعيم آسيا، ليكون بجوار أساطير عديدة في تاريخ الزعيم.

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