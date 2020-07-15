بث مباشر | مشاهدة مباراة اتحاد جدة ونجران الودية قبل عودة الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “اتحاد جدة ونجران” ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، والذي من المقرر عودته يوم 4 أغسطس القادم.

لم تعلن اي قناة بعد، بث مباراة “اتحاد جدة ونجران”، ولكن سوف نكون معكم لحظة بلحظة لوصف احداث المباراة.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت جرينتش، على “استاد الأمير سلطان بن عبد العزيز” بمدينة أبها.

يواجه فريق “اتحاد جدة” نظيره نجران في أولى مبارياته الودية بعد العودة من التوقف، استعدادًا لعودة الدوري السعودي.

وسيواصل “اتحاد جدة” تحضيراته في معسكره بمدينة أبها حتى بعد انتهاء مباراة نجران، من أجل الاستعداد لباقي المباريات الودية، حيث سيلاقي “القادسية وضمك والوحدة” أيام 19 و24 و29 يوليو على الترتيب.

Advertisements

وتلقى المدير الفني للعميد “فابيو كاريلي” خبرًا سارًا مع بداية الحصة التدريبية أمس الثلاثاء، بعودة حارس المرمى “فوزي القرني” بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي لحقت به في بداية معسكر الفريق، كما انضم “فهد المولد” إلى زملائه من جديد بعد تسوية خلافاته مع الإدارة بشأن مستحقاته المتأخرة.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة اتحاد جدة ونجران اليوم

اتحاد جدة 1-1 نجران

????️استاد الأمير سلطان بن عبد العزيز (المحالة – أبها)

????مباراة ودية

جارية الآن

بث مباشر اتحاد جدة ونجران لحظة بلحظة

???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر لأحداث أول مباراة ودية لفريق اتحاد جدة بعد فترة توقف دامت لأكثر من 4 أشهر بسبب كورونا.

كل ما عليك فعله هو تحديث هذه الصفحة أول بأول كي يصلك كل ما هو جديد عن المقابلة

سيكون معكم “محمود ماهر” في هذا البث المباشر لنقل نتيجة اللقاء وأبرز الأحداث أول بأول

???? ⬛️ تشكيلة اتحاد جدة الرسمية: حراسة المرمى: عساف القرني. خط الدفاع: سعود عبدالحميد، برونو أوفيني، عمار الدحيم، منصور الحربي. خط الوسط: كريم الأحمدي، عبدالاله الماكي، عبدالعزيز البيشي، أنيس البدري، رومارينهو. الهجوم: هارون كمارا.

قبل ساعات من بدء مباراة اتحاد جدة مع نجران، قدم نجم الفريق فهد المولد اعتذاره إلى مجلس الإدارة وقرر العودة إلى التدريبات (اقرأ التفاصيل هنا)

قبل هذه المباراة أقام الكابتن صالح آل عباس نجم الفريق السابق مأدبة عشاء لبعثة فريق نجران مساء أمس في مدينة أبها، وقدمت إدارة النادي خالص شكرها لصالح آل عباس مؤكدين أن هذا ليس غريبًا على أبناء نجران الأوفياء.

منذ 5 أيام، لعب نجران مع ضمك، وخسر بهدفين دون رد في أولى مبارياته الودية منذ توقف النشاط الرياضي.

المباراة غير منقولة على أي قناة تلفزيونية

المباراة تنقل فقط عبر البث المكتوب

1″ صافرة بداية المباراة..

3″ جووووووول..هدف التقدم لفريق نجران

20″ طرد للاعب سعود عبد الحميد من دفاع اتحاد جدة، والحكم يوافق على إعادته بعد إلغاء القرار.

30″ مدرب اتحاد جدة فابيو كاريلي يستبدل سعود عبد الحميد باللاعب يونس عبد الواحد.

45″ صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل 0-0..

فابيو كاريلي يطلب من بعض اللاعبين اجراء العمليات الإحمائية تحضيرًا لاشراكهم في الشوط الثاني.

45″ صافرة بداية الشوط الثاني

46″ جووووووووول..هدف سريع لاتحاد جدة بواسطة اللاعب محمد الثاني بعد تمريرة من عبد الرحمن العبود.

..