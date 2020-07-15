نهاية مأساوية لعلاقة النصر ومايكون!

انتهت علاقة إدارة نادي النصر، بشكل رسمي، مع البرازيلي مايكون بيريرا، عقب نهاية المهلة الممنوحة لإدارة نادي جالطة سراي من أجل حسم تمديد إعارة اللاعب حتى 5 أكتوبر المقبل، موعد ختام مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وكشفت مصادر، بأن إدارة النصر قررت بشكل رسمي، صرف النظر عن الإبقاء على مايكون ضمن صفوف الفريق، رغم توصية روي فيتوريا المدير الفني للفريق، بضرورة الإبقاء عليه.

وأكدت، بأن إدارة النصر، قامت بإبلاغ وكيل مايكون بعدم تحمل راتبه عن شهر يوليو الجاري، إضافة إلى أن المحترف البرازيلي عليه تحمل التكاليف المالية الخاصة بإقامته في الرياض، سواء السكن أو تكاليف المعيشة، وطالبته بتسليم السيارة الخاصة للنادي.

كما كشفت ذات المصادر، أن وكيل أعمال مايكون، قام بإبلاغ إدارة جالطة سراي بأن اللاعب أصبح على قوة الفريق، والتالي فأن النادي التركي أصبح ملزمًا بدفع راتبه عن شهر يوليو الجاري، مع ضرورة توفير كافة تذاكر الطيران وتحديد موعد التحاق بتدريبات الفريق، خاصة أن عقده سارٍ حتى نهاية يونيو 2021.

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كان وكيل أعمال مايكون قد خدع إدارة النصر في الفترة الماضية، بعدما أوهم الجميع بأنه سيجلب بأنه سيجلب مخالصة مالية من النادي التركي، لينتقل المدافع البرازيلي، إلى العالمي حرًا دون أي مقابل للأتراك، إلا أنه تراجع عن كلامه، مما أغضب الإدارة النصراوية.

يذكر أن إعارة اللاعب البرازيلي انتهت في 30 يونيو الماضي، وحاولت إدارة النصر الإبقاء على اللاعب حتى ختام مباريات الدوري السعودي، على أن يتم التفاوض بشكل رسمي لشراء عقده في الميركاتو الصيفي المقبل.

كان النصر، قد تعاقد مع مايكون، في فبراير من عام 2019، على سبيل الإعارة من جلطة سراي، حيث ساهم في تتويج الفريق، بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي، وكأس السوبر السعودي عام 2020.

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