الكشف عن جدول مواعيد مباريات كأس العالم قطر 2022

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن جدول مواعيد مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022 والذي سينطلق في الحادي والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني، على أن ينتهي في الثامن عشر من ديسمبر/كانون الأول، وهو تاريخ اليوم الوطني لدولة قطر.



وتقرّر إقامة المباراة الافتتاحية لكأس العالم FIFA قطر 2022™ يوم 21 نوفمبر على الساعة 13:00 بتوقيت مكة المكرمة في ملعب البيت بمدينة الخور.



وستجرى مباريات دور المجموعات ما بين 21 نوفمبر و2 ديسمبر 2022.



وسيكون توقيت مباريات دور المجموعات على النحو التالي: 13:00 و16:00 و19:00 و22:00 بتوقيت مكة المكرمة.



وتبدأ الأدوار الإقصائية في 3 ديسمبر 2022 إذ تلعب مباريات الدور الـ 16 وربع النهائي على الساعة 18:00 و22:00 بتوقيت مكة المكرمة.



فيما يتعلق بالدور نصف النهائي، سيلعب في 13 و14 ديسمبر الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.



وسيحتضن استاد خليفة المباراة الترتيبية من أجل تحديد صاحب المركز الثالث يوم 17 ديسمبر 2022.



أما المباراة النهائية فستقام يوم الأحد 18 ديسمبر 2022 الساعة 18:00 في ملعب لوسيل.

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