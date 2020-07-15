الامارات | محمد صلاح وحسام حسن في قائمة أفضل لاعبي إفريقيا على مر العصور

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح وحسام حسن في قائمة أفضل لاعبي إفريقيا على مر العصور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر نجم لاعب ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح قائمة أفضل 10 لاعبين كرة قدم في أفريقيا على مر العصور وفقا لاختيارات موقع "كواترو" الإسباني، ليواصل إنجازاته على المستوى الشخصي والذي بدأها منذ انتقاله إلى معقل "الريدز"، فيما ضمت القائمة لاعب منتخب مصر السابق الدولي حسام حسن أيضاً بجانب عدد من النجوم.

ويسعى النجم المصري إلى إنجاز جديد حيث يسعى للحصول على لقب هداف الدوري للموسم الثالث على التوالي في الجولات المتبقية من عمر الدوري الإنجليزي في القائمة التي يتصدرها لاعب ليستر سيتي جيمي فاردي.

وقال الموقع اليوم الأربعاء: "إن اختيار أفضل اللاعبين الأفارقة ليس بالأمر الصعب، لدى المشجعين عدد كبير من لاعبي كرة القدم للاختيار من بينهم، لكن اختزال هذه القائمة بـ 10 لاعبين فقط ينطوي على مخاطر مثل استبعاد أحد العظماء، بمعرفة هذه الصعوبة.. لقد تجرأنا على وضع القائمة مع أولئك الذين من وجهة نظرنا هم أفضل لاعبي كرة القدم الأفارقة فى كل العصور".



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القائمة الكاملة

1 - محمد صلاح (مصر)

2 - جورج وياه (ليبيريا)

3 - صامويل إيتو (الكاميرون)

4 - ديدييه دروجبا (ساحل العاج)

5 - روجر ميلا (الكاميرون)

6 - يايا توريه (ساحل العاج)

7 - نوانكو كانو (نيجيريا)

8- عبيدى بيليه (غانا)

9 - حسام حسن (مصر)

10 - بروس جروبيلار (زيمبابوي)

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