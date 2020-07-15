الامارات | "فيفا" يمدد تطبيق قاعدة التبديلات الـ 5 حتى صيف العام المقبل

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأربعاء استمرار تطبيق قاعدة السماح للأندية بإجراء خمسة تبديلات في المباراة الواحدة حتى صيف عام 2021، لمساعدة الفرق على التأقلم مع جدول المباريات المكثف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشار فيفا اليوم إلى أن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب)، الجهة التي تحدد قوانين اللعبة، اتخذ هذا القرار بعد مراجعة شاملة "تضمنت تعليقات أصحاب المصلحة وتحليل لتأثير فيروس كورونا على جداول المنافسات".

يمكن للفرق الآن إجراء خمسة تبديلات في المسابقات حتى 31 يوليو 2021، وفي الفعاليات الدولية التي ستقام في يوليو و أغسطس 2021.

وتم تقديم اللائحة - التي لا تزال مؤقتة - لأول مرة لمساعدة الأندية على التأقلم مع الجداول الزمنية المضغوطة وتخفيف الضغط على اللاعبين حيث أكملت العديد من البطولات أو تستكمل حاليا فعالياتها لموسم 2019 - 2020 بعد تعليق طويل بسبب الوباء.

وأوضح فيفا "بعض المسابقات التي استؤنفت عام 2020 قد يكون لها فترة تعاف إعداد أقصر من المعتاد قبل بداية الموسم التالي".

وأضاف فيفا "بالنسبة للعديد من المسابقات، سيشمل موسم 2020 - 2021 المباريات التي يتم لعبها في جداول مضغوطة بسبب تأخر البدء وعدم القدرة على الانتهاء في وقت متأخر عن المعتاد بسبب البطولات الدولية الكبرى".

واختتم فيفا بيانه قائلا "الأمر متروك للاتحادات الوطنية لتقرر ما إذا كانت ستطبق اللائحة في منافساتها". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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