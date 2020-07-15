شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يتمسك بـ«عبدالسلام» ويرفض رحيله والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول تمسكه باستمرار محمد عبدالسلام مدافع الفريق الكروي الأول مع الفريق خلال الفترة المقبلة ورفض فكرة رحيله في الموسم المقبل للاستفادة من خبراته في خط دفاع الفريق، خصوصا بعد تألقه في التدريبات وظهروه بمستوي جيد خلال المباريات الرسمية التي شارك فيها اللاعب.
وأعلن كارتيرون انه متمسك باستمرار جميع اللاعبين ورفض رحيلهم، ويعكف المدير الفني وجهازه المعاون على كتابة تقريره الفني المفصل بشأن جميع اللاعبين تمهيدا لتسليمه لأمير مرتضي منصور، المشرف العام على الكرة من أجل الاستقرار على القائمة النهائية للفريق في الموسم المقبل وسرعة ارسال القائمة الجديدة للأبيض للاتحاد الأفريقي فور فتح باب القيد الجديد.
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