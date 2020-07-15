شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يتمسك بـ«عبدالسلام» ويرفض رحيله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول تمسكه باستمرار محمد عبدالسلام مدافع الفريق الكروي الأول مع الفريق خلال الفترة المقبلة ورفض فكرة رحيله في الموسم المقبل للاستفادة من خبراته في خط دفاع الفريق، خصوصا بعد تألقه في التدريبات وظهروه بمستوي جيد خلال المباريات الرسمية التي شارك فيها اللاعب.

وأعلن كارتيرون انه متمسك باستمرار جميع اللاعبين ورفض رحيلهم، ويعكف المدير الفني وجهازه المعاون على كتابة تقريره الفني المفصل بشأن جميع اللاعبين تمهيدا لتسليمه لأمير مرتضي منصور، المشرف العام على الكرة من أجل الاستقرار على القائمة النهائية للفريق في الموسم المقبل وسرعة ارسال القائمة الجديدة للأبيض للاتحاد الأفريقي فور فتح باب القيد الجديد.