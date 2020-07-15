شكرا لقرائتكم خبر عن «ألابا» يفضل الليجا على اللعب في إنجلترا أو فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفضل الظهير الأيسر النمساوي ديفيد ألابا، لاعب بايرن ميونخ الألماني، التوجه إلى الدوري الإسباني عوضًا عن الإنجليزي أو الفرنسي في حال رحيله عن فريقه هذا الصيف.

وحسب صحيفة «بيلد» الألمانية، فإن بايرن ميونخ على استعداد للموافقة على رحيل اللاعب صاحب الـ 28 عامًا فقط إذا تلقى عرضًا يبلغ 36 مليون يورو خلال الصيف الجاري.

ويحظى «ألابا» باهتمام عدد من صفوة الأندية الأوروبية، وعلى رأسها تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين، وباريس سان جيرمان الفرنسي، بالإضافة إلى عملاقي إسبانيا ريـال مدريد وبرشلونة.

ويبدو اللاعب منفتحًا أكثر على فكرة اللعب في الدوري الإسباني إذ يرغب في خوض تحد جديد ومختلف في الليجا، فيما لم يحدد التقرير الألماني وجهة اللاعب المفضلة بين ملعبي كامب نو وسانتياجو برنابيو.