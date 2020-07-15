شكرا لقرائتكم خبر عن «ألابا» يفضل الليجا على اللعب في إنجلترا أو فرنسا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفضل الظهير الأيسر النمساوي ديفيد ألابا، لاعب بايرن ميونخ الألماني، التوجه إلى الدوري الإسباني عوضًا عن الإنجليزي أو الفرنسي في حال رحيله عن فريقه هذا الصيف.
وحسب صحيفة «بيلد» الألمانية، فإن بايرن ميونخ على استعداد للموافقة على رحيل اللاعب صاحب الـ 28 عامًا فقط إذا تلقى عرضًا يبلغ 36 مليون يورو خلال الصيف الجاري.
ويحظى «ألابا» باهتمام عدد من صفوة الأندية الأوروبية، وعلى رأسها تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين، وباريس سان جيرمان الفرنسي، بالإضافة إلى عملاقي إسبانيا ريـال مدريد وبرشلونة.
ويبدو اللاعب منفتحًا أكثر على فكرة اللعب في الدوري الإسباني إذ يرغب في خوض تحد جديد ومختلف في الليجا، فيما لم يحدد التقرير الألماني وجهة اللاعب المفضلة بين ملعبي كامب نو وسانتياجو برنابيو.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
83,930
-
تعافي
25,544
-
وفيات
4,008
كانت هذه تفاصيل خبر «ألابا» يفضل الليجا على اللعب في إنجلترا أو فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.