شكرا لقرائتكم حسم مصير مباراتي الأهلي والزمالك في نصف النهائي الأفريقي.. غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وحسب صحيفة البطولة المغربية، من المُنتظر أن يُعلن الجهاز الوصي على المستديرة بالقارة السمراء عن البلد أو البلديْن اللذيْن سيحتضنان مرحلتيْ نصف النهائي والنهائي، والمقررتيْن في شتنبر القادم بنظام المباراة الفاصلة، إثر توقف المنافسات لأربعة أشهر بفعل الوباء التاجي.

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وكانت كل من مصر وتونس ورواندا قد أبدوا رغبتهم واستعدادهم لاستضافة المقابلات، في الوقت الذي تتحدث فيه بعض التقارير عن إمكانية إناطة "الكاف" إلى المغرب ومصر مهمة احتضان المربع الذهبي والنهائي بغض النظر عن هوية النادييْن المتأهليْن إلى المشهد الختامي.

ويتواجد في نصف النهائي الوداد الرياضي في مواجهة الأهلي والرجاء الرياضي أمام الزمالك، في مربع ذهبي يعرف حضور أندية سبق لها معانقة اللقب القاري فيما سبق.

في المقابل، من المقرر أن يُجرى نصف نهائي ونهائي مسابقة "كأس الاتحاد الأفريقي" شهر شتنبر القادم بالمغرب، وتشهد حضور كل من نهضة بركان وحسنية أكادير من جهة وبيراميدز وحوريا كوناكري من جهة ثانية.