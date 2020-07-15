مروان محسن يترقب فرمان الأهلي

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جدة - عمرو شويل يترقب مروان محسن مهاجم النادى الأهلى، قرار إدارة الأهلى لتحديد مصيره خلال الفترة المقبلة، والتي يستعد الفريق فيها لاستكمال بطولة الدورى والمشوار الأفريقى الذى سيواجه فيه نادى الوداد المغربى، في نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا سبتمبر المقبل.
ينتظر مهاجم الأهلى تحديد لجنة التخطيط بالنادى الأهلى موعدا لجلسة خاصة مع وكيل أعماله لتجديد العقد، خاصة مع تناثر أنباء حول مطالبة البعض في لجنة التخطيط بالأهلى بعدم التسرّع في تجديد عقد مروان محسن الذى سينتهي الموسم المقبل.
وكان مسئولو الأهلي، أعلنوا الاتفاق مع المهاجم الدولي على مد عقده لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم المتبقى فى عقده، بحيث ينتهى عقده فى موسم 2023، وذلك بعد الجلسة التى جمعت اللاعب ووكيله تامر النحاس مع مسئولي النادي.
وعدل الأهلى قيمة عقد مروان محسن بما يتناسب مع عطائه للفريق كونه واحد من نجوم الفريق الدوليين، حيث تم تصعيده للفئة الأولى بعد أن كان من ضمن لاعبى الفئة الثانية طوال الفترة الماضية.
ورفع جهاز الكرة بالأهلي تقريرا للجنة التخطيط بالأهلى للموافقة بشكل رسمى على تعديل ومد عقد مروان محسن، ومن بعدها ستتم الموافقة على الأمر بشكل رسمى فى اجتماع مجلس إدارة النادى القادم، خاصة أن طلب تمديد عقد اللاعب جاء من السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.
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