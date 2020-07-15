شكرا لقرائتكم تعيين إمام محمدين رئيساً لقطاع الناشئين فى الاتحاد السكندرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى أتفاقه مع إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين السابق لنادى إنبــى لتولى مهام القيادة الفنية و الإدارية رئيساً لقطاع الناشئين لزعيم الثغر.. و أجتمع رئيس النادى اليوم برئيس القطاع الجديد لإنهاء الاتفاق على قيادة هذا القطاع الهام و الذى يأمل مجلس إدارة النادى أن يستعيد بريقه و قدرته على إمداد الفريق الأول بالمواهب القادرة على تمثيل نادى الاتحاد السكندرى .

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و أشار محمد مصيلحى إلى أن مجلس إدارة النادي قام بالتواصل مع إمام محمدين لما يمتلكه من سجل حافل و خبرة كبير على مدار السنوات السابقة بهذا القطاع الهام و أنه أصبح أحد العلامات المميزه فى اكتشاف و تنمية مهارات و قدرات المواهب الشابة ، و حاز على ثقة و ترشيح اللجنة المشكلة من مجلس إدارة النادي و التي تم تشكيلها من هشام حسن نائب الرئيس و إبراهيم شعبان و محمود القاضي أعضاء المجلس و جاسر شمس المدير التنفيذي و عصام عبد العزيز المدير المساعد للشئون الرياضية و التي قامت برفع تقريرها الذى أوصى بالتعاقد معه .

و أكد رئيس النادى بأنه سوف يسعى جاهداً و مجلس الإدارة لتوفير كافة مقومات النجاح لقطاع الناشئين لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة مؤكداً بأنه يثق تمام في القدرات الكبيرة للكابتن إمام محمدين ، متمنياً النجاح و التوفيق له في قيادته قطاع الناشئين بنادى الاتحاد السكندرى.