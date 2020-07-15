شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يتقدم علي المقاصة بهدف نظيف وديا فى الشوط الأول.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهي الشوط الأول من المباراة الودية التي تجمع طلائع الجيش ومصر المقاصة بتقدم طلائع الجيش بهدف نظيف احرزه أحمد سامي مدافع طلائع الجيش في الدقيقة 8 من عمر المباراة، من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، وهي المباراة الودية الاولي التي تقام في مصر عقب عودة النشاط الكروى مرة أخرى بعد توقف بسبب فيروس كورونا. بدأ عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من:"محمد بسام وأحمد سامى ومحمود عاطف ومحمد ناصف ومحمد أبو المجد ومحمد اشرف روقة وفرانك ستيفن ومحمد شحاته وكريم طارق وأبو بكر ديارا وحسام باولو". Advertisements فيما بدأ إيهاب جلال المدير الفنى لفريق مصر المقاصة تشكيل الفريق الفيومى للقاء الودى والذى ضم كل من :"محمود حمدي - احمد مودي - محمد دبش - مصطفي شبيطة - خالد اوتشو - عصام حسن - محمد مسعد - صلاح ريكو - محمد رمضان - صلاح امين- محمد الدسوقى". وتعد هذه الودية هى الاولى التى تلعب فى مصر منذ تجميد النشاط الكروى فى مارس الماضى بسبب جائحة كورونا وتنقلها قناة أون تايم سبورت 2 على الهواء مباشرة ، وحرص العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش ويسرى عرفان المدير الإدارى للنادى ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين بالفريق على تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى حددتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة قبل بدء أول مباراة ودية فى الكرة المصرية بزمن الكورونا.

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