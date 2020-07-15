شكرا لقرائتكم سولشاير يرفض إراحة لاعبيه قبل لقاء تشيلسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أنه لن يريح لاعبين بارزين من أجل مباراة الدور قبل النهائي بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمام تشيلسي يوم الأحد مؤكدا أنه يركز فقط على مواجهة كريستال بالاس بالدوري الممتاز.

ويحتل يونايتد المركز الخامس بفارق الأهداف فقط خلف ليستر سيتي ويحل ضيفا على بالاس يوم الخميس بهدف زيادة فرصه في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

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وأبلغ سولشاير مؤتمرا صحفيا افتراضيا يوم الأربعاء: اختيار تشكيلة الخميس يعتمد على الخميس وليس الأحد، مباراة الأحد لا صلة لها بالاختيارات ولا أفكر بها على الاطلاق، كانت توجد بعض الشكوك قبل مباراة ساوثهامبتون لكن الفريق في جاهزية الآن ونتمنى منح دقائق للاعبين وعدم استبعاد أحد للإصابة لكن ربما يوجد خيار أو أكثر لتجديد الدماء.

وربما تتقلص الخيارات الدفاعية لدى يونايتد إذ يسابق الظهيران لوك شو وبراندون وليامز الزمن للتعافي، بعدما تعرض الأول لالتواء بالكاحل خلال التعادل 2-2 مع ساوثهامبتون يوم الاثنين بينما أصيب بديله وليامز في الرأس خلال اصطدام مع كايل ووكر-بيترز.

ويمر أنطوني مارسيال بفترة مميزة بعد أن سجل خمسة أهداف في سبع مباريات بجميع المسابقات منذ استئناف الموسم وعبر سولشاير عن سعادته بتطور المهاجم الفرنسي، وتابع : إنه يتحسن بالتأكيد ويستمتع باللعب ويتطور هذا الموسم على المستوى الفردي والجماعي والبدني. أتذكر الشكوك حول فاعلية مهاجمينا في الموسم الماضي لكن أنطوني يكافح من أجل الفريق ويتمتع بلمسات حاسمة.