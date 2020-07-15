انت الان تتابع الفيفا يعلن إقامة أربع مباريات يوميا خلال مونديال 2022 بقطر ويحدد ملعبي الافتتاح والختام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الفيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأربعاء إقامة أربع مباريات في اليوم الواحد خلال منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 المقررة في قطر، كما كشف عن ملعبي مباراة الافتتاح والمباراة النهائية.

وأوضح الفيفا في بيان نشره اليوم أن المنتخب القطري صاحب الضيافة سيخوض المباراة الافتتاحية على ملعب استاد "البيت" الذي يسع 60 ألف متفرج، وذلك في الساعة الواحدة مساء بالتوقيت المحلي (10:00 بتوقيت جرينيتش) يوم 21 تشرين ثان/نوفمبر .2022

وأضاف الفيفا أن المباراة النهائية ستقام على ملعب استاد "لوسيل" الذي يسع 80 ألف متفرج، في 18 كانون أول/ديسمبر.

وأضاف الفيفا أن مباريات دور المجموعات، التي تستمر على مدار 12 يوما، ستقام على جميع الملاعب الثمانية المستضيفة لفعاليات البطولة، والكائنة بالعاصمة القطرية قطر أو بالقرب منها، وهو ما يشكل تجربة استثنائية.

وأضاف الفيفا في البيان :"تم تحديد أوقات انطلاق مباريات دور المجموعات في الساعة 00:13 و00:16 و00:19 و00:22، وانطلاق المباريات التي تلعب في نفس التوقيت (مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات)، ومباريات مراحل خروج المغلوب في الساعة 00:18 و00:22، وسيشهد استاد خليفة الدولي المباراة الترتيبية من أجل تحديد صاحب المركز الثالث في 17 من كانون أول/ديسمبر."

وتابع الفيفا :"بهدف توفير الراحة الكافية لكل الفرق بين مبارياتهم، ستلعب أربع مباريات يوميا خلال دور المجموعات الذي سيمتد لـ12 يوما، وهذا سيسمح للجماهير بالاستمتاع بجدول متكامل ومثير، إذ ستخول الطبيعة المدمجة والمتقاربة للبطولة - بدون الحاجة للرحلات الجوية بين الملاعب - للمنظمين وللمرة الأولى في تاريخ المنافسة بتلبية طلبات كل مباراة على حدة بصورة مثالية ، وذلك من أجل مصالح وراحة المشجعين والفرق ووسائل الإعلام."

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وجاء في بيان الفيفا أيضا :"سيتحقق ذلك من خلال اختيار أيام لعب كل مجموعة واستاد وتوقيت انطلاق كل مباراة، ولن يتأتى ذلك إلا بعد القرعة النهائية المزمع إجراؤها بعد نهاية روزنامة تصفيات المباريات الدولية المؤهلة في أذار/مارس 2022، إذ سيتسنى بعد معرفة المتنافسين، مناقشة ما إذا كان بالإمكان تقديم مباريات بمزايا أكثر للمتابعين من منازلهم من خلال التوقيت المناسب، وللمشجعين الحاضرين في قطر من خلال اختيار الملاعب."

وأضاف الفيفا :"بما أن جميع الملاعب متقاربة، كما أن الطقس سيكون مثاليا في قطر خلال تلك الفترة الزمنية من السنة سواء مع بداية البطولة أو في نهايتها، فإن هذه المرونة الإضافية ممكنة ما دامت لا تؤثر على أي أمر تقني، علاوة على ذلك قد يحظى الجمهور بفرصة حضور أكثر من مباراة في يوم واحد خلال دور المجموعات."

وتثير بطولة كأس العالم 2022 حالة من الجدل منذ سنوات حيث واجهت الدولة المضيفة للبطولة اتهامات بالفساد فيما يتعلق بملف طلب استضافة البطولة، كما واجهت انتقادات من منظمات حقوقية بشأن معاملة العمال المغتربين.

وأكدت قطر مرارا وتكرارا على تحسين حقوق العمال وظروف العمل بعد إجراء إصلاحات منها ما يتعلق بنظام الكفالة.

وسيكون مونديل 2022 آخر نسخة من نهائيات كأس العالم تقام بمشاركة 32 منتخبا، حيث ستشهد البطولة توسعا ليشارك في النهائيات 48 منتخبا اعتبارا من نسخة 2026 التي ستقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.