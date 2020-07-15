الامارات | مصرع مقاتل بريطاني في حفلة يوم ميلاده.. "نزف أمام أطفاله"

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شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع مقاتل بريطاني في حفلة يوم ميلاده.. "نزف أمام أطفاله" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي بطل الفنون القتالية المختلطة "إم إم إيه" البريطاني جارو شيبرد مصرعه أثناء احتفاله بيوم ميلاده الـ30 في لندن، إثر تعرضه إلى هجوم مسلح من شخص مجهول وجه له طعنات في جسده.
وذكرت قناة روسيا اليوم نقلاً عن موقع "تي إم زد" المختص بأخبار المشاهير: "إن شيبرد تلقى إصابات مباشرة وقاتلة، ونزف أمام عائلته وأطفاله الذين احتفلوا في وقت سابق من اليوم نفسه بيوم ميلاده في الفناء الخلفي لمنزله".
وأوضحت: "تم اكتشاف المقاتل مصاباً بنزف بسبب الطعنات التي تلقاها، ورغم وصول سيارة الإسعاف بسرعة إلى مكان الحادث، لكنها لم تستطع إنقاذه، ولفظ أنفاسه الأخيرة أمام منزله".
وقالت القناة: "إن شرطة لندن فتحت تحقيقا في الحادث باعتباره جريمة قتل، لكنها ما زالت حتى اللحظة لم تجد القاتل منذ يوم الجريمة السبت الماضي".
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للبطل البريطاني وتناقل آخرون صوراً للورود والشموع التي وضعها الجمهور أمام منزله.
ويعتبر جارو شيبرد من الأبطال اللامعين في نزالات الفنون القتالية القصوى وقد حقق ستة انتصارات مقابل هزيمتين.
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