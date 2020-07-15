الامارات | في مثل هذا اليوم.. منتخب فرنسا يتوج بكأس العالم"

شكرا لقرائتكم خبر عن في مثل هذا اليوم.. منتخب فرنسا يتوج بكأس العالم" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يصادف اليوم الذكرى الثانية لتتويج منتخب فرنسا بكأس العالم للمرة الثانية في 2018، وذلك بعد فوزه على كرواتيا (4-2) في المباراة النهائية، إذ تقدم "الديوك" بهدف سجله ماريو ماندزوكيتش بالخطأ في مرماه في الدقيقة 18، ثم تعادل إيفان بيريسيتش لكرواتيا في الدقيقة 28، قبل أن يحرز أنطوان غريزمان الهدف الثاني لفرنسا من ضربة جزاء في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني، سجل بول بوغبا الهدف الثالث لفرنسا في الدقيقة 59، ثم سجل كيليان مبابي الهدف الرابع في الدقيقة 65، قبل أن يسجل ماندزوكيتش الهدف الثاني لكرواتيا في الدقيقة 69.

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