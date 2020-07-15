شكرا لقرائتكم خبر عن السماح بإجراء 5 تبديلات حتى نهاية الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب)، استمرار العمل بمقترح إجراء الـ 5 تغييرات خلال المباراة حتى نهاية الموسم المقبل.
وأضاف بيان إيفاب أنه سيسمح باستخدام خمسة بدائل كحد أقصى لكل فريق، ولتجنب تعطيل اللعب سيكون لدى كل فريق ثلاث توقفات لإجراء عمليات التبديل، مع الوضع في الاعتبار أن التغييرات التي تُجرى بين شوطي المباراة لا يتم احتسابها على أنها إحدى الفرص الثلاث.
ويهدف هذا التعديل لرفع الضغوط عن اللاعبين الناتجة عن كثافة المباريات، لتعويض حالة التوقف التام التي سببتها جائحة كورونا.
وكان مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم قد سبق ووافق على هذا المقترح المقدم من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بزيادة عدد التبديلات من 3 إلى 5.
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