محمد الشناوى وأبوجبل يتصدران المشهد فى حراسة العرين الموسم الجارى

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعود الحياة من جديد للملاعب المصرية عقب قرار اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة المصرى استئناف مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجارى بدايةً من الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل بعد فترة طويلة من التوقف عقب جائحة كورونا التى دفعت لتوقف الأنشطة على مدار أكثر من 4 أشهر ماضية.
وشهدت مسابقة الدورى الممتاز مع انطلاقها فى الموسم الحالى تألق العديد من حراس المرمى وظهورهم بشكل لافت للنظر، فى مقدمتهم، حسب لغة الأرقام والإحصائيات، الثنائى محمد الشناوى حارس الأهلى، ونظيره بالزمالك محمد أبوجبل.
وحقق الشناوى أعلى نسبة مئوية فى «الكلين شيت» من بين جميع حراس المسابقة قبل توقفها، حيث حافظ على شباكه فى 75% من مجمل مبارياته فى حراسة العرين الأحمر، وذلك فى 12 مباراة من أصل 16 شارك فيها بالدورى هذا الموسم.
ويأتى فى المركز الثانى محمد أبوجبل الذى حصل على فرصة المشاركة أساسياً عقب أسابيع قليلة من انطلاق الدورى هذا الموسم على حساب زميله محمد عواد، أبوجبل صاحب التصدى الأسطورى فى مواجهة الترجى التونسى بدورى الأبطال، استطاع الحفاظ على شباكه فى 71.4% من مجمل مبارياته مع الزمالك بالدورى، من خلال الخروج بـ«كلين شيت» فى 5 مباريات من أصل 7 حرس خلالها عرين الفارس الأبيض.
فى حين أن عمر صلاح هو الحارس الوحيد الذى شارك بالدورى هذا الموسم ولم تهتز شباكه، بنسبة 100%، ولكن جاء ذلك من خلال مباراة وحيدة فقط حرس خلالها عرين سموحة وحافظ على نظافة شباكه خلال 90 دقيقة.
ويظهر عامر عامر، الحارس المخضرم للإنتاج الحربى، فى الصورة بنسبة لا بأس بها فى الحفاظ على عذرية شباكه، بنسبة نجاح 56.3%، من خلال 9 مواجهات بشباك نظيفة من أصل 16 مباراة.
أما النسبة الأسوأ هذا الموسم فهى من نصيب محمد عبدالمنصف «أوسا»، حارس مرمى وادى دجلة، الذى حافظ على نظافة شباكه فى مباراتين فقط من أصل 16 مباراة بنسبة نجاح بلغت 12.5% فقط.
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