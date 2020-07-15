شكرا لقرائتكم خبر عن «جوارديولا»: «رئيس النادي ليس سعيدًا بي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن عدم شعور رئيس ناديه خلدون المبارك بالسعادة تجاهه، بعد خسارته الدوري بفارق 21 نقطة عن المتصدر ليفربول.

وقال «جوارديولا»، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة بورنموث: «أنا دائم الانتقاد لنادي، وداخليًا عندما لا يعجبني شيئًا أقول لرئيس النادي، ولكن رئيس النادي ليس سعيدًا بي».

وأضاف: «نتخلف بفارق 21 نقطة عن ليفربول، هو ليس سعيدًا بي، ولكننا نتناقش داخليًا لنحاول أن نقدم شيئًا أفضل الموسم القادم لإقناعهم، ولكن دائمًا على أرض الملعب».

وتابع الإسباني: «هذا النادي صلب مع بيب أو بدون بيب، النادي حقق النجاح قبل وصولي مع (روبيرتو) مانشيني، و(مانويل) بيليجريني، لقد فازوا بالعديد من الألقاب ولعبوا كرة قدم جيدة للغاية».

واستطرد: «لذا بدوني، عندما أرحل، ولا أعلم متى سيحدث ذلك، سيرغب هيكل النادي في النمو وأن يصبح أكثر صلابة».

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