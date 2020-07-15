اخبار الرياضه

بيراميدز يخوض أولى ودياته أمام المقاصة استعدادًا لعودة الدوري الممتاز

0 نشر
هشام أبو حديد 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخوض أولى ودياته أمام المقاصة استعدادًا لعودة الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أولى مبارياته الودية غدا الخميس، أمام مصر المقاصة في إطار استعدادات الفريقين لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والمحدد استكماله يوم 6 أغسطس المقبل بشكل رسمي.

واتفق نادي بيراميدز على مواجهة مصر المقاصة وديا في السادسة من مساء غد الخميس، على ملعب الدفاع الجوي في إطار التحضير القوي للدوري. وتعتبر مباراة المقاصة هي أولى وديات بيراميدز بعد استئناف تدريباته في إطار معسكره المقام حاليا بالقاهرة والذي يختتم صباح الجمعة، ضمن ترتيبات المدير الفني الكرواتي أنتي تشاتشيتش لخوض ما تبقى من مباريات الدوري.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    Advertisements

    83,930

  • تعافي

    25,544

  • وفيات

    4,008

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز يخوض أولى ودياته أمام المقاصة استعدادًا لعودة الدوري الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا