بيراميدز يخوض أولى ودياته أمام المقاصة استعدادًا لعودة الدوري الممتاز

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أولى مبارياته الودية غدا الخميس، أمام مصر المقاصة في إطار استعدادات الفريقين لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والمحدد استكماله يوم 6 أغسطس المقبل بشكل رسمي.
واتفق نادي بيراميدز على مواجهة مصر المقاصة وديا في السادسة من مساء غد الخميس، على ملعب الدفاع الجوي في إطار التحضير القوي للدوري. وتعتبر مباراة المقاصة هي أولى وديات بيراميدز بعد استئناف تدريباته في إطار معسكره المقام حاليا بالقاهرة والذي يختتم صباح الجمعة، ضمن ترتيبات المدير الفني الكرواتي أنتي تشاتشيتش لخوض ما تبقى من مباريات الدوري.
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