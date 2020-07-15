شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخوض أولى ودياته أمام المقاصة استعدادًا لعودة الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أولى مبارياته الودية غدا الخميس، أمام مصر المقاصة في إطار استعدادات الفريقين لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والمحدد استكماله يوم 6 أغسطس المقبل بشكل رسمي.

واتفق نادي بيراميدز على مواجهة مصر المقاصة وديا في السادسة من مساء غد الخميس، على ملعب الدفاع الجوي في إطار التحضير القوي للدوري. وتعتبر مباراة المقاصة هي أولى وديات بيراميدز بعد استئناف تدريباته في إطار معسكره المقام حاليا بالقاهرة والذي يختتم صباح الجمعة، ضمن ترتيبات المدير الفني الكرواتي أنتي تشاتشيتش لخوض ما تبقى من مباريات الدوري.