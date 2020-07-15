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فتح باب انتقالات البريميرليج 27 يوليو الجاري

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محمد البرمي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب انتقالات البريميرليج 27 يوليو الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، اليوم الأربعاء، عن موعد فتح باب سوقPowered By الانتقالات الصيفية استعدادًا للموسم المقبل (2020 - 2021)، وذلك يوم 27 من الشهر الجاري.

وكان قد توقف وذلك بسبب انتشار فيروس قبل أن يعود من الدوري من جديد ويتوج به .

وبدأ عدد من أندية الدوري الإنجليزي إبرام صفقات جديدة يأتي من أبرزهم نادي والذي حصل على خدمات الثنائي الدولي المغربي حكيم زياش من آياكس أمستردام الهولندي، وتيمو فيرنر هداف فريق لايبزيج الألماني.

  • الوضع في مصر

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  • اصابات

    83,930

  • تعافي

    25,544

  • وفيات

    4,008

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