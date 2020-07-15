شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب انتقالات البريميرليج 27 يوليو الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، اليوم الأربعاء، عن موعد فتح باب سوقPowered By الانتقالات الصيفية استعدادًا للموسم المقبل (2020 - 2021)، وذلك يوم 27 من الشهر الجاري.

وكان الدوري الإنجليزي قد توقف وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا قبل أن يعود من الدوري من جديد ويتوج به ليفربول.

وبدأ عدد من أندية الدوري الإنجليزي إبرام صفقات جديدة يأتي من أبرزهم نادي تشيلسي والذي حصل على خدمات الثنائي الدولي المغربي حكيم زياش من آياكس أمستردام الهولندي، وتيمو فيرنر هداف فريق لايبزيج الألماني.