شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يعلن مواعيد كأس العالم 2022.. الافتتاح 21 نوفمبر و4 مباريات يوميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مواعيد كأس العالم 2022 والذي يقام بقطر في فصل الشتاء لأول مرة، حيث تقرر أن تكون المباراة الافتتاحية للبطولة يوم 21 نوفمبر، فيما سيكون اللقاء النهائي وحفل الختام يوم 18 ديسمبر.

ووفقًا للموقع الرسمي لـ«فيفا»، سيكون استاد البيت، الذي يتخذ اسم وطابع الخيام التقليدية التي يقطنها البدو في منطقة الخليج والذي يتسع لـ60000 متفرجاً، مسرحاً لافتتاح البطولة التي تستضيفها قطر يوم الإثنين 21 نوفمبر 2022 في الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي، وقد تم تحديد أوقات انطلاق مباريات دور المجموعات في الساعة 13:00 و16:00 و19:00 و22:00، وانطلاق المباريات التي تُلعب في نفس التوقيت (مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات)، ومباريات مرحلة خروج المغلوب في الساعة 18:00 و22:00، وسيشهد استاد خليفة الدولي المباراة الترتيبية من أجل تحديد صاحب المركز الثالث في 17 من ديسمبر، بينما ستُلعب المباراة النهائية بعد ذلك بيوم واحد في الساعة 18:00 على استاد لوسيل أمام 80.000 متفرج.

وبهدف توفير الراحة الكافية لكل الفرق بين مبارياتهم، ستُلعب أربع مباريات يومياً خلال دور المجموعات الذي سيمتد لـ12 يوماً، وهذا سيسمح للجماهير بالإستمتاع بجدول متكامل ومثير، إذ ستخول الطبيعة المدمجة والمتقاربة للبطولة – بدون الحاجة للرحلات الجوية بين الملاعب – للمنظمين وللمرة الأولى في تاريخ المنافسة بتلبية طلبات كل مباراة على حدة، وذلك من أجل مصالح وراحة المشجعين والفرق ووسائل الإعلام.

وسيتم تحديد أيام لعب كل مجموعة واستاد وتوقيت انطلاق كل مباراة، بعد القرعة النهائية المزمع إجراؤها بعد نهاية أجندة تصفيات المباريات الدولية المؤهِلة في مارس 2022.