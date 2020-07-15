شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مدريد يسعى لقطع الطريق على أرسنال بتجديد عقد «بارتي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدو نادي أتلتيكو مدريد الإسباني مستعدًا لقطع الطريق على نظيره الإنجليزي أرسنال الذي يسعى للتعاقد مع نجم للأتلتي توماس بارتي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان اسم «بارتي» قد ارتبط في الأشهر الأخيرة بالانتقال إلى النادي اللندني، إلا أنه أصبح حاليًا أقرب للبقاء في العاصمة الإسبانية مدريد والاستمرار في اللعب تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني.

وأكدت صحيفة «آس» الإسبانية أن توماس بارتي أصبح على حافة التوقيع على عقد جديد مع فريقه الإسباني، إذ يستعد أتلتيكو لمضاعفة راتب اللاعب صاحب الـ 27 عامًا.

وشارك الدولي الغاني في 44 مباراة هذا الموسم بقميص فريقه الإسباني أحرز خلالهم 3 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا، فيما حصل على 15 إنذارًا.