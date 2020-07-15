شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يركز على الجانب البدني بمران الزمالك الصباحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته صباح اليوم الأربعاء، بمعسكر الفريق المقام حاليًا ببرج العرب في الإسكندرية، استعدادًا لاستكمال المنافسات المحلية ودوري أبطال أفريقيا.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، خاض الفريق مرانه تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، وتم التركيز على النواحي البدنية في المران، ومن المقرر أن يؤدي الفريق مرانا مسائيا يركز على النواحي الفنية.

وكان الجهاز الفني للفريق قد استقر على خوض ثلاث مباريات ودية في معسكر برج العرب مع كل من سموحة وطلائع الجيش وبيراميدز.

حيث حدد الجهاز الفني يوم الأحد المقبل لمواجهة سموحة، ويوم ٢٢ يوليو الجاري موعدا لمباراة الجيش، ويوم ٢٣ من الشهر نفسه لمباراة بيراميدز.