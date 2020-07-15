زيدان يطلق تصريحات نارية قبل مواجهة فياريال الحاسمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يوليه 2020

أبرز زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، جاهزية فريقه لمواجهة فياريال، غدًا الخميس، في إطار الجولة الـ37 من الليجا.



وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "مواجهة فياريال هي أصعب اختبار، فهو فريق عظيم، والأكثر تعقيدًا بالتأكيد".

وأضاف: "عودة هازارد؟ سترون، إنه في حالة أفضل، ولم يشعر بأي انزعاج مرة أخرى".

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وعن الاحتفالات بلقب الليجا، أوضح: "غدًا لدينا مباراة، وهناك الكثير من الضجيج حول الفريق، لكن المباراة هي الأهم، والشيء الوحيد الذي نفكر فيه.. ونفكر في جماهيرنا أيضا، وأعتقد أنهم فخورون بنا".

وتابع: "لا أشم رائحة البطل، والشيء الجميل هو الطاقة التي نقدمها في كل مباراة، لا أحد يعرف ما سيحدث، وسنموت من أجل الفوز غدًا كما نفعل دائمًا، وكما سيفعل فياريال".

وواصل زيدان: "الخسارة (7-3) ضد أتلتيكو مدريد في التحضيرات؟ بالتأكيد تلك الهزيمة أدت إلى التحسن يوما بعد يوم.. بعدها كنت مستاءً جدًا مثل جميع اللاعبين".

واختتم: "بنزيما والكرة الذهبية؟ بالنسبة لي لاعبو الريال هم الأفضل ويستحقونها، وأداء بنزيما جيد للغاية، ليس هذا الموسم فقط".