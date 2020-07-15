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شورله يرحل عن دورتموند بصورة نهائية

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شورله يرحل عن دورتموند بصورة نهائية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يوليه 2020

أعلن نادي ​بوروسيا دورتموند​ الألماني عن رحيل مهاجم الفريق الدولي الألماني أندريه شورله بعد فسخ عقده بالتراضي.

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وكان من المفترض أن ينتهي عقد بطل العالم مع النادي في صيف عام 2021 المقبل، لكنه يرحل الآن كونه ليس ضمن الخطط المستقبلية للنادي.

وكان صاحب الـ 29 عاماً قد أمضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع نادي ​سبارتاك موسكو​ الروسي، وتمكن من تسجيل هدفين في 18 مباراة لعبها مع الفريق.

ويلقى المهاجم إهتمام عدد من الأندية الأوروبية والأميركية على حد سواء، ومن المتوقع أن يلتحق بفريق جديد في الأسابيع المقبلة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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