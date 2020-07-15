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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شورله يرحل عن دورتموند بصورة نهائية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يوليه 2020
أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني عن رحيل مهاجم الفريق الدولي الألماني أندريه شورله بعد فسخ عقده بالتراضي.
وكان من المفترض أن ينتهي عقد بطل العالم مع النادي في صيف عام 2021 المقبل، لكنه يرحل الآن كونه ليس ضمن الخطط المستقبلية للنادي.
وكان صاحب الـ 29 عاماً قد أمضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع نادي سبارتاك موسكو الروسي، وتمكن من تسجيل هدفين في 18 مباراة لعبها مع الفريق.
ويلقى المهاجم إهتمام عدد من الأندية الأوروبية والأميركية على حد سواء، ومن المتوقع أن يلتحق بفريق جديد في الأسابيع المقبلة.
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