شورله يرحل عن دورتموند بصورة نهائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يوليه 2020

أعلن نادي ​بوروسيا دورتموند​ الألماني عن رحيل مهاجم الفريق الدولي الألماني أندريه شورله بعد فسخ عقده بالتراضي.

Advertisements

وكان من المفترض أن ينتهي عقد بطل العالم مع النادي في صيف عام 2021 المقبل، لكنه يرحل الآن كونه ليس ضمن الخطط المستقبلية للنادي.

وكان صاحب الـ 29 عاماً قد أمضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع نادي ​سبارتاك موسكو​ الروسي، وتمكن من تسجيل هدفين في 18 مباراة لعبها مع الفريق.

ويلقى المهاجم إهتمام عدد من الأندية الأوروبية والأميركية على حد سواء، ومن المتوقع أن يلتحق بفريق جديد في الأسابيع المقبلة.