- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نجم بلد الوليد في الطريق نحو ساوثامبتون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يوليه 2020
يقترب نادي ساوثامبتون الإنكليزي من التعاقد مع نجم نادي ريال بلد الوليد محمد ساليسو في الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات الصيفية.
وتفوق النادي الإنكليزي على نادي رين الفرنسي في الصراع على المدافع، الذي لفت الأنظار بشكل كبير في الليغا الإسبانية في هذا الموسم.
وأشارت الصحيفة أن رغبة اللاعب بالإنتقال إلى الدوري الممتاز كانت حاسمة في الصفقة، علماً أن العرض الفرنسي كان أفضل من الناحية المادية للاعب.
يذكر أن الصفقة ستكلف ساوثامبتون 15 مليون يورو، وهي قيمة البند الجزائي في عقد صاحب الـ 21 عاماً.
كانت هذه تفاصيل خبر نجم بلد الوليد في الطريق نحو ساوثامبتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.