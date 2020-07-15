نجم بلد الوليد في الطريق نحو ساوثامبتون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يوليه 2020

يقترب نادي ​ساوثامبتون​ الإنكليزي من التعاقد مع نجم نادي ​ريال بلد الوليد​ ​محمد ساليسو​ في الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات الصيفية.

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وتفوق النادي الإنكليزي على ​نادي رين​ الفرنسي في الصراع على المدافع، الذي لفت الأنظار بشكل كبير في الليغا الإسبانية في هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة أن رغبة اللاعب بالإنتقال إلى الدوري الممتاز كانت حاسمة في الصفقة، علماً أن العرض الفرنسي كان أفضل من الناحية المادية للاعب.

يذكر أن الصفقة ستكلف ساوثامبتون 15 مليون يورو، وهي قيمة البند الجزائي في عقد صاحب الـ 21 عاماً.