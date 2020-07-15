غوارديولا: رئيس النادي غير سعيد بي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يوليه 2020

كشف المدرب بيب ​غوارديولا​ أن رئيس نادي ​مانشستر سيتي​ خلدون المبارك "غير سعيد" به بعد فشله في الدفاع عن لقبه في ​الدوري الإنكليزي​ هذا الموسم.



وقال غوارديولا: "أنا أنتقد فريقي. داخليًا، عندما لا أحب شيئًا ما أقوله لرئيسي، لكن رئيس النادي ليس سعيدًا بي".

وأضاف: "أنهينا بفارق 21 نقطة خلف فريق ​ليفربول​. إنه ليس سعيدًا بي، لكننا نناقش داخليًا لمحاولة تحقيق أداء أفضل في الموسم المقبل، لإقناعهم. ولكن دائمًا من خلال ما نقوم به على أرض الملعب".