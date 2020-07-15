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غوارديولا: رئيس النادي غير سعيد بي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يوليه 2020

كشف المدرب بيب ​غوارديولا​ أن رئيس نادي ​مانشستر سيتي​ خلدون المبارك "غير سعيد" به بعد فشله في الدفاع عن لقبه في ​الدوري الإنكليزي​ هذا الموسم.

وقال غوارديولا: "أنا أنتقد فريقي. داخليًا، عندما لا أحب شيئًا ما أقوله لرئيسي، لكن رئيس النادي ليس سعيدًا بي".

وأضاف: "أنهينا بفارق 21 نقطة خلف فريق ​​. إنه ليس سعيدًا بي، لكننا نناقش داخليًا لمحاولة تحقيق أداء أفضل في الموسم المقبل، لإقناعهم. ولكن دائمًا من خلال ما نقوم به على أرض الملعب".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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