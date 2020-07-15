شكرا لقرائتكم صالح جمعة لـ"فايلر": إنسى اللى فات وهتشوف إنسان جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعهّد صالح جمعة لاعب الأهلى للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، بمواصلة الالتزام بعد الفرصة التي منحه له مدرب الفريق لمدة شهرين لتحديد مصيره في القلعة الحمراء.

وأكد صالح جمعة، أنه سيذل أقصى مجهود لديه من أجل نيل ثقة المدير الفنى، بالاجتهاد والتركيز فى الملعب، وأنه تعلم من أخطائه السابقة، ويسعى للعودة مجددا للمشاركة فى مباريات الأهلى، وأن فايلر سيرى إنسانا جديدا خلال الفترة المقبلة مغاير تماما عن الماضى.

ومنح رينيه فايلر، صالح جمعة فرصة لمدة شهرين سيُحدد بعدها مصير اللاعب سواء بالاستمرار مع الفريق والمشاركة فى التدريبات الجماعية ومن ثم المباريات الرسمية وفى حالة عدم التزام اللاعب سيكون الرحيل الفورى هو القرار النهائى والحاسم من قبل المدير الفني.

ورغم أن علاقة فايلر بصالح جمعة توترت خلال الفترة الماضية على خلفية قرار المدير الفنى باستبعاد اللاعب وعرضه للبيع ثم خروج اللاعب بتصريحات قوية ضد المدير الفني، إلا أن العلاقة تحسنّت إلى حد كبير الفترة الماضية وبات واضحاً أن صالح جمعة قد يحصل على فرصة تانية مع المارد الأحمر.

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وحرص فايلر على متابعة صالح جمعة خلال الفترة الماضية ووجد أن هناك تحسّنا واضحا فى مستوى اللاعب والتزامه ولياقته ووزنه، كما تلقى فايلر إشادة من جهازه المعاون له خلال الفترة التى خاض فيها صالح تدريبات فردية وجماعية حينما كان المدرب السويسرى يقضى أجازة فى بلاده وعاد للقاهرة منذ عشرة أيام تقريباً.

وأمام هذه التطورات أبلغ فايلر معاونيه أنه سيمنح صالح جمعة فرصة ثانية فى الأهلى لمدة 60 يوماً وبإمكان اللاعب المشاركة مع الفريق فى المباريات لو حافظ على التزامه، وإذا ما نجح فى علاج الأخطاء الفنية التى ظهرت فى أدائه بالملعب وسبق واشتكى منها فايلر وأهمها عدم القيام بالواجب الدفاعى والاكتفاء بدور المتفرج عندما يفقد الكرة.