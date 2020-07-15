شكرا لقرائتكم الأهلي يبحث عن ودية ثانية فى التتش بعد إلغاء معسكر برج العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُجري سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي خلال الأيام الحالية التفاوض مع عدة أندية من أجل خوض مباراة وية ثانية بالتتش بعد المباراة الودية التى سيلعبها الأحمر أمام سموحة يوم 23 يوليو الجاري بالتتس إستعداداً لعودة الدوري الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل ، ويواصل الجهاز الفني للفريق بقيادة رينيه فايلر رحلة البحث عن مباراة ودية جديدة لتجهيز الفريق لعودة النشاط الرياضي واستكمال منافسات الدوري وخوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا والمحدد لها سبتمبر المقبل.

وقال مصدر داخل الأهلي أنه بعد الاستقرار علي مواجهة سموحة وديا يوم 23 يوليو الجاري بدأت الاتصالات من أجل الاستقرار علي خوض مباراة ودية ثانية عقب مواجهة سموحة استعدادا لعودة الدوري ى، فيما قرر الجهاز الفني إقامة تراي ماتش كامل بين اللاعبين في الخامسة والنصف مساء غدٍ الخميس على ملعب التتش بالجزيرة ، ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد 49 نقطة بعد الفوز في 16 مباراة و التعادل في لقاء وحيد أمام سموحة 1-1.

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على صعيد متصل ، قال سيد عبد الحفيظ إن الاهلي سيواصل تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة لحين عودة مباريات الدورى التى تحدد لها يوم 6 أغسطس المقبل، وأضاف عبد الحفيظ: "الأمور تسير بشكل جيد جدا فى المران بالتتش، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة على أعلى مستوى للحفاظ على سلامة الجميع"، موضحاً أن التجهيزات الكاملة المتوفرة فى ملعب التتش من جيم ساونا وجاكوزي وغيرها، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية المشددة التي يطبقها النادي، جعلت الجهاز الفني يفضل استمرار التدريبات على ملعب التتش بالجزيرة، وأوضح أن هناك تركيزا شديدا من اللاعبين للوصول لأعلى معدلات الجاهزية خلال فترة الإعداد الحالية على الصعيدين الفني والبدني.

وبذلك يعلن الأهلي إلغاء المعسكر الذي تردد أن النادي بصدد إقامته ببرج العرب قبل عدوة الدوري لمدة أسبوعين ليستقر الحال في النهاية على الإستمرار في التدريبات اليومية بملعب التتش ، وقال عبد الحفيظ إلى أن الجلسات مستمرة مع الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر؛ للتحضير للمرحلة المقبلة.