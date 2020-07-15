شكرا لقرائتكم بيراميدز يُجرى المسحة الطبية الرابعة قبل مواجهة المقاصة وديًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أجرى فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز مسحة طبية رابعة اليوم، الأربعاء، بمعسكره المقام حاليا بأحد فنادق القاهرة، قبل خوض مباراته الودية الأولى مساء الخميس والتي يواجه فيها نظيره مصر المقاصة على ملعب الدفاع الجوي.
أوضح محمد صلاح مدير الفريق أن بيراميدز في إطار التزامه بالتعليمات الطبية والإجراءات الاحترازية المرسلة من اتحاد الكرة أخضع لاعبيه لمسحة رابعة قبل خوض اللقاء الودي للتأكد من خلو جميع أعضاء الفريق من أي إصابة بفيروس كورونا.
شدد على أنه خضع كذلك طاقم الحكام الذي يدير المباراة ويقوده الحكم محمد الحنفي للمسحة الطبية في إطار الإجراءات الاحترازية مشددا على أن لجنة الحكام باتحاد الكرة قررت تعيين طاقم الحكام بقيادة الحنفي ويعاونه أحمد حسام طه وشريف عبد الله لإدارة المواجهة الودية وطبقا للتعليمات خضع طاقم التحكيم بالكامل كذلك للمسحة الطبية في إطار الالتزام الكامل بتعليمات اللجنة الطبية.
ويتواجد بيراميدز حاليًا فى معسكر مغلق فى إطار خطة الاستعداد لعودة مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بعد فترة غياب طولية، حيث توقفت المسابقة منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، وقرر اتحاد الكرة عودة استئناف المنافسات من جديد بداية من يوم 6 أغسطس المقبل.
واستقر الجهاز الفنى على أن يكون معسكر بيراميدز المغلق مستمرًا حتى يوم السبت المقبل، لاسيما أن الفريق يخوض تدريباته حاليًا على فترتين.
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