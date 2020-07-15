شكرا لقرائتكم الاسماعيلى: المحمدى وعبد الرحمن مجدى لن يرحلا..ولدينا أزمة مع كادو وهمام طارق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد محسن أبو جريشة مدرب النادى الاسماعيلى أن الثنائى باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى لاعبا الفريق مستمرين مع الدراويش ولا نية لرحيلهما فى الفترة المقبلة ، وقال أبو جريشة فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع حازم إمام عبر أذاعة أون سبورت :"مجلس ادارة الاسماعيلى أكد أن المحمدى وعبد الرحمن مجدى لم تصلهم عروض ولا نية للنادى فى التفريط فى جهودهم نحن نقبع فى مركز لايليق بنا فى الدوري ونحتاج لكل جهود لاعبينا "

ويضيف أبو جريشة :"باهر لاعب كويس وجاله قبل كدا عرض من الامارات ولكن الإسماعيلى رفض ولم يتقدم نادى مصر بعرض لشراؤه حتى الان ، وعبد الرحمن مجدى لم تصله عروض وهو مركز يعمل حاجة مع الدراويش بعد عودة الدوري".

وتابع مدرب الاسماعيلى :" وصلنا للاسبوع الثانى فى فترة الاعداد ولم نصل لنسبة 40 % من الجاهزية البدنية ولكن الاحظ دوافع كبيرة لدى اللاعبين لإستعادة مستواهم، الامور تسير على مايرام ونواجه مشكلة فقط مع الاجانب ، عاد بيكيتى سيلفا فيما يتدرب فخر الدين بن يوسف فى منتخب تونس فيما نواجه أزمة فى إعداد الثنائى باتريك كادو وهمام طارق لانهم يتدربون فى الجيم فقط ولايزالون خارج مصر".

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ويضيف أبو جريشة :"نواجه أسوان ودياً ثم نلعب وديتين مع اف سى مصر والمقاصة والمباريات الرسمية هى من سوف تجهز اللاعبين جيدا" ، ونستعد بكل قوة لمباريات البطولة العربية لدينا مواجهة مهمة مع الرجاء المغربى نحلم بالفوز بها والصعود للنهائى وقد تقام فى أول سبتمبر أو أكتوبر ونحتاج لدعم الجمهور والاعلام وإبعاد الضغوط عن اللاعبين"

وفى وقت سابق ، قال محمد حلمي، وكيل اللاعب عبد الرحمن مجدي، نجم نادي الإسماعيلي، إن اللاعب تلقى مفاوضات من ناديي الأهلي والزمالك مشددا في تصريحات تليفزيونية : "اللاعب تلقى عروض عديدة أبرزها من القطبين وأحدهم يدخل بشكل جدي والآخر يحاول التواصل لاتفاق ومفاوضاته غير جادة" مؤكدا أن اللاعب جدد مع نادي الإسماعيلي لمدة 3 مواسم مقبلة" .

وأضاف حلمى أن اللاعب تلقى أكثر من عرض أوروبي وخليجي طوال الفترة الماضية بعد تألقه مع المنتخب الأولمبي، كاشفا أن اللاعب تلقى عرضين من هولندا أبرزها أياكس أمستردام".وتابع حلمي: "أياكس أمستردام الهولندي طلب من الإسماعيلي خضوع عبد الرحمن مجدي لفترة معايشة بمقابل مادي" .

واشترط الإسماعيلى على وكيل شركة التسويق الأجنبية، أن يكون العرض الذى يتلقاه اللاعب لا يقل عن 2 مليون دولار من أجل الموافقة على رحيله، خاصة وإنه يعد من الأعمدة الأساسية للفريق، إلا أن العروض التى يمتلكها وكيل شركة التسويق أقل من تلك القيمة، ومن المنتظر أن يصل الطرفان لحل وسط، حيث أن اللاعب مازال مرتبطًا بعقد سارى مع الإسماعيلى، ولا يحق له الرحيل بدون موافقتهم.